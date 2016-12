Aquarius e gli altri film del weekend

Leggendo le critiche al primo spin off della saga di Star Wars per il grande schermo (L’avventura degli ewoks era un film tv), sembra evidente che si tratta di un prodotto fatto su misura per i fan. Scrive Peter Bradshaw sul Guardian : “Quasi tutti i momenti scoppiettanti sono collegati direttamente con qualcosa che possiamo riconoscere. Le sequenze invece che sono Rogue One in purezza ogni tanto sono avvincenti, ma nella maggior parte dei casi semplicemente adeguate. Insomma questo è un film fatto apposta per i fan. E per fortuna io sono uno di loro”. Il problema semmai sorge quando in famiglia non tutti sono fan della saga.

Perché anche chi, per garantire la pax familiare ha ceduto al Risveglio della forza, non è detto che abbia intenzione di cedere ogni Natale. È un po’ quello che suggerisce un’altra recensione, altrettanto prestigiosa. Richard Brody sul New Yorker si chiede infatti se non sia arrivato il momento di smettere, di abbandonare una volta per tutte la saga. Descrive Rogue One come un prodotto “lobotomizzato e anonimo”.

Anche il Risveglio della forza non aveva entusiasmato Brody che però riconosce che J.J. Abrams almeno ci ha provato. Gareth Edwards invece “è inciampato in uno stufato mezzo crudo ma stracotto”, che serve a ingozzare i “fondamentalisti della serie” lasciandoli in uno stato di passiva confusione mentale. Insomma, forse basta così. Io con Star Wars ci sono cresciuto e quindi non potrò fare a meno di vedere Rogue One, ma non sono sicuro di voler trascinare con me le persone che mi sono più care.