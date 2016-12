Kleber Mendonça Filho racconta una scena di Aquarius

“C’è voluto molto tempo per girare questa sequenza nel modo in cui volevamo”, dice Kleber Mendonça Filho, regista di Aquarius. “La scena precedente era molto parlata, circa 20 minuti pieni di dialogo. Ho pensato che questa sequenza avrebbe dovuto essere quasi muta, per far riposare le orecchie al pubblico”.

In Aquarius Clara – interpretata da Sonia Braga – è un critico musicale in pensione ed è rimasta l’unica ad abitare il palazzo Aquarius, costruito negli anni quaranta per l’alta borghesia della città brasiliana di Recife. Tutti gli altri proprietari hanno ceduto alle offerte di una società immobiliare che ora possiede l’intero stabile, con l’eccezione dell’appartamento di Clara.

Kleber Mendonça Filho è un regista, sceneggiatore e produttore brasiliano. Gli ultimi film che ha diretto sono Neighboring sounds (2013) e Recife frio (2009).

