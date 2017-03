John Wick. Capitolo 2 e gli altri film del weekend

Dopo la trilogia di Matrix, che si è consumata agli albori del nuovo millennio (ma sembra passato un secolo), Keanu Reeves ha infilato una serie di film e di ruoli poco convincenti. Del resto dopo aver impersonato il prescelto per tre lunghi, lunghissimi film non era facilissimo ricollocarsi nell’affollato panorama di divi da action movie. Almeno fino a John Wick. Con il film di Chad Stahelski, nel 2014, finalmente Keanu è tornato a fuoco. E infatti da lì in poi, anche in piccoli ruoli (per esempio in The neon demon), ha dato sempre la sensazione di essere tornato.

Oltre al ritorno sul pianeta Terra del prescelto, l’elemento che faceva funzionare quel film è un vecchio classico della casa: se un ex killer si sta più o meno tranquillamente godendo la pensione è meglio evitare di farlo incazzare. John Wick, killer in pensione che ha appena perso la moglie, vaga semidisperato per la città con la sua Mustang e il suo cane, e non farebbe male a una mosca. Poi però un arrogante mafioso russo vuole a tutti i costi prendersi la Mustang, esagera (gli ammazza il cane) e finisce per far incazzare John. Viene in mente un altro John, John Wayne, in Un uomo tranquillo. Siamo su un altro pianeta cinematografico, ma anche lì ce la mettono tutta per far saltare la mosca al naso a un pugile che ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Nella meravigliosa commedia di John Ford (che era piaciuta anche a E.T.) tutto si risolve con una scazzottata epica. Certo Stahelski non è John Ford, ma soprattutto John Wick non è un pugile, è un killer. Facile trarre le somme.

In John Wick. Capitolo 2 c’è un altro grande classico della casa. Per i killer (che siano malavitosi o ex agenti segreti) la pensione non arriva mai davvero. C’è sempre qualcuno che torna dal loro passato per trascinarli indietro, nell’inevitabile spirale di violenza. Per sviluppare il tema si riprende un altro elemento, se non altro curioso, del primo film e cioè le leggi non scritte, gli usi e costumi, del meraviglioso mondo sommerso dei killer, che hanno i loro hotel di riferimento, le loro convention e le loro fiere, esattamente come gli assicuratori, i pubblicitari e i rappresentanti di piastrelle. Ultimo elemento di curiosità di John Wick. Capitolo 2 è che dopo i russi, stavolta il ruolo dei mafiosi tocca agli italiani. Un bel pezzo del film è stato girato a Roma, il cattivone è Riccardo Scamarcio (Santino) e nella quota italica c’è spazio anche per Claudia Gerini e Franco Nero che fa il concierge nell’hotel dei killer di Roma.