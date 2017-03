Squadra antifurto e gli altri film del weekend

Tomas Milian è stato un grande attore che ha lavorato con grandi autori del cinema, in Italia e negli Stati Uniti. Nomi come Visconti e Spielberg (o Soderbergh) dovrebbero mettere tutti d’accordo. Grazie alla sua versatilità ha dato anima e corpo a un’infinità di maschere e di personaggi. Ma soprattutto, per molti di noi, lui è stato il volto e l’anima di uno degli apici di una stagione fortunata del cinema italiano.

Er monnezza, er pirata, Nico, il maresciallo Giraldi. Chiamatelo come preferite, ma sappiamo tutti che stiamo parlando di un personaggio perfetto, una sintesi di tutte le componenti che rendono il cinema la forma d’arte più amata e popolare. Un personaggio che non sarebbe stato così perfetto senza la voce di Ferruccio Amendola, le storie, le battute di scrittori e registi che la sapevano molto lunga (e ancora truccatori, stunt-man, attrezzisti, comparse e via così). Ma ovviamente non sarebbe esistito senza il volto da impunito, l’atteggiamento sfrontato e l’incredibile intelligenza di quell’attore cubano che aveva esordito al cinema con Mauro Bolognini alla fine degli anni cinquanta. Ecco perché, per questo weekend, nel titolo della rubrica non c’è un film che esce in sala, ma un film che non uscirà mai dalla mia personale filmografia da isola deserta: Squadra antifurto di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Robert Webber, Lilli Carati, Olimpia Di Nardo e Bombolo.

Ma veniamo alle uscite vere e proprie che sono tante, proprio nel finesettimana in cui ci viene presa in prestito un’ora che ci sarà restituita all’inizio dell’autunno. Per Elle, rimandiamo alle belle recensioni scritte da Violetta Bellocchio e Francesco Boille, su questo stesso sito. Due recensioni molto diverse che però riconoscono a Paul Verhoeven il merito di essere un autore coerente nel suo anticonformismo.