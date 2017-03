Perché le donne continuano a guadagnare meno degli uomini

Qualche giorno fa, il ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha diffuso i dati delle dichiarazioni dei redditi del 2015 . Questi dati sono stati esaminati in lungo e in largo, soprattutto per il “caso” di coloro che hanno dovuto restituire gli 80 euro, ma anche per dare una mappa dei redditi per regione, comune, settori di attività, tipologie. Un solo dato è stato trascurato: quello delle differenze di genere. Che qui forniamo, grazie a un’elaborazione fatta dal dipartimento del Mef sulle dichiarazioni Irpef.

Non c’è paese al mondo nel quale sia stata raggiunta la parità salariale tra uomini e donne. Anzi, non ci si è neanche avvicinati. Il gender pay gap, il differenziale retributivo di genere, è una realtà che resiste al tempo, riducendosi molto più lentamente di tutti gli altri divari tra uomini e donne (in lavoro, istruzione, presenza nelle istituzioni e nei posti di potere). E in molti posti si è riaperto in conseguenza della crisi economica. Ma perché ancora oggi le donne guadagnano meno degli uomini?

La differenza nei redditi medi dichiarati al fisco tra uomini e donne italiane è del 33,4 per cento. Ossia, per ogni 100 euro guadagnati dagli uomini, le donne ne hanno guadagnati 66,6. L’Irpef comprende tutti i redditi personali. Se invece andiamo a guardare solo quelli da lavoro, la differenza va dal 26 al 28 per cento (a seconda che parliamo di lavoro dipendente o autonomo). Questi dati vanno presi per quello che sono: sono aggregati, si riferiscono ai redditi dichiarati (sfugge ovviamente il sommerso), non permettono di vedere le differenze sul posto di lavoro, e ovviamente riguardano solo chi presenta una dichiarazione dei redditi, dunque non comprendono chi non lavora e chi è “incapiente” (cioè chi ha un reddito sotto il minimo imponibile). Ma ci danno una prima importante fotografia della disparità economica tra uomini e donne.

In base a quest’indice, come si vede nel primo grafico, nel 2015 il gap retributivo tra donne e uomini era del 16,5 per cento nei ventotto paesi dell’Unione: dunque, per ogni 100 euro guadagnati da un uomo le donne ne guadagnavano 83,5. In questa classifica l’Italia non è affatto messa male, con un gap pari solo al 5,5 per cento nell’economia nel suo complesso (aggregato che però non comprende la pubblica amministrazione in senso stretto, la difesa e la sicurezza sociale). Se si scompone lo stesso indice a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato, già emergono forti differenze: per l’Italia, il gender pay gap è pari a 3,7 nel pubblico e a 19,6 nel privato.

Ma il gender pay gap “grezzo” non ci dice tutto. A volte – come nel caso italiano – i risultati migliori non si devono a una migliore situazione generale delle donne italiane sul mercato del lavoro retribuito, ma anzi, proprio al suo opposto.

In primo luogo questo indicatore, misurando la paga oraria, non tiene conto del fatto che tra le donne è molto più diffuso il lavoro part-time (nel 2015 era al 32,4 per cento per le donne, contro il 7,8 per cento per gli uomini), dunque il gender gap che non si vede sul salario orario si allarga, e molto, su quello mensile o annuale. Si potrebbe dire che questo non è frutto di discriminazione ma di libera scelta: purtroppo così non è, visto che l’Istat ci informa che il 60 per cento del part-time femminile è involontario.

Allargando lo sguardo

Ma c’è un’altra ragione per cui l’indice del secondo grafico risulta un po’ fuorviante per capire il reale stato delle cose: per definizione, infatti, questo gap è calcolato solo sulle donne che lavorano. E l’Italia ha storicamente una occupazione femminile molto bassa (al 48,1 per cento nell’ultima rilevazione Istat) con un divario di 19 punti percentuali rispetto al tasso di occupazione maschile. Il divario di genere sul tasso di occupazione paradossalmente può restringere quello salariale, se a restare fuori del mercato del lavoro sono le donne meno qualificate e che svolgerebbero mansioni più basse: è quello che storicamente è successo in Italia.