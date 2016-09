Questi giorni è un film acerbo, vitale e creativo

Questi giorni

Di Giuseppe Piccioni

Con Margherita Buy, Maria Roveran, Filippo Timi. Italia, 2016, 120’

Sono belli i giorni di Giuseppe Piccioni e non solo per l’ottima prova di attrice di Margherita Buy, dalla quale il regista da anni ormai riesce a tirare fuori il meglio. Una buona intesa caratterizza le quattro giovani protagoniste e il personaggio che Filippo Timi riesce impeccabilmente a interpretare. Piacevoli, nonostante qualche passaggio superfluo, se si considera l’eccessivo dettaglio narrativo non sempre utile e funzionale.

Il film è acerbo, vitale e creativo come lo sono i suoi personaggi. Quel sapore postadolescenziale, la sensibilità di persone che non sono ancora adulte ma neanche più ragazzine, è presente ovunque. È presente in chi sogna ancora, in chi non ha più il coraggio di sognare e in chi aspetta il momento giusto per cominciare a farlo.