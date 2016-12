Le brave ragazze devono imparare a essere cattive

Fino al 2014, Taylor Swift non ne sbagliava una. La principessa bionda della musica country era passata al pop conservando intatta la sua immagine di brava ragazza: era molto bella, ma non si sarebbe mai scattata una foto seminuda; non beveva, non fumava, non andava alle feste. Una santa, insomma. Eppure, due anni più tardi, Swift ha perso buona parte della sua reputazione. Il suo crimine starebbe nell’aver avuto troppi ragazzi, e nell’essere needy, bisognosa di conferme. Ha scritto diverse canzoni dove raccontava le sue delusioni sentimentali, venendo per questo dipinta come il prototipo dell’ex fidanzata fuori di testa, incapace di tenersi un uomo. Continua ad avere successo, ma non viene più considerata un modello da imitare, perché non offre più una performance soddisfacente del genere femminile. Non sta facendo tutto giusto.

La parola inglese trainwreck si traduce con “disastro ferroviario”. Molto spesso la si usa per indicare una donna famosa che finisce nei guai e viene messa alla berlina da giornali e siti web rivolti al pubblico femminile. Le tappe formative del trainwreck sono ripercorse nel libro omonimo della giornalista Sady Doyle, pubblicato negli Stati Uniti da Melville House. Secondo la sua tesi, studiare la storia delle donne-disastro aiuta a capire cosa significasse essere una brava ragazza in periodi storici lontani tra loro, dalla rivoluzione francese a oggi. Per chi sbaglia, però, alcuni passaggi rimangono costanti nel tempo.

Il primo è fare troppo sesso. Poi c’è l’avere un aspetto fisico troppo provocante, o il non vestirsi secondo la moda del momento. Poi arriva la sfera emotiva: essere arrabbiata, ferita, vulnerabile, appiccicosa. E poi ci sono i grandi classici del filone: bere troppo, usare stupefacenti, portare segni visibili di un disagio esistenziale e forse psichiatrico, essere, alla fine, bollata come pazza fuori controllo. Una parabola che si ferma solo quando la protagonista è stata cancellata dalla sfera pubblica, ridotta al silenzio e all’anonimato. Meglio ancora se muore tragicamente, sigillando la sua esistenza terrena come una storia di cattiva condotta e inevitabile punizione. Con la morte, tra l’altro, un po’ di reputazione può essere recuperata. È accaduto a Whitney Houston, ma anche a Diana, ex principessa del Galles.