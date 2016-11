Per voi Tori dicembre è il “mese dell’accetto, amo e celebro me stesso così come sono”. Per darti la carica, rifletti su queste parole di Audrey Hepburn, premio Oscar del Toro: “Sono molto lontana dall’essere umano che vorrei essere, ma ho deciso che dopotutto non sono così male”. Ed ecco altri pensieri ai quali ispirarti durante le feste. Dalla psicologa statunitense Barbara De Angelis: “Se non sei capace di amare te stesso, avrai difficoltà ad amare chiunque”. Da E.E. Cummings: “La cosa più difficile è essere te stesso in un mondo in cui tutti cercano di farti essere qualcun altro”. Da Carl Jung: “Non possiamo cambiare nulla fino a quando non lo accettiamo”.