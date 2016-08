Cosa resta della solidarietà internazionale di epoca sovietica

“Buongiorno Stalingrado! Sei all’altro capo del mondo, ma quando rombano i tuoi cannoni rombano per me e per tutti coloro che vogliono essere liberi”: scriveva così Langston Hughes, poeta animatore del rinascimento di Harlem, movimento culturale e politico di lotta nell’America segregazionista. Da allora sono trascorsi più di 70 anni. Il mondo è cambiato e quei versi fanno da didascalia a Things fall apart (Il crollo), racconto per immagini che nel titolo cita il capolavoro dello scrittore nigeriano Chinua Achebe.

Alla Calvert 22 foundation, a Londra, fino al 3 aprile, sono in mostra poster, fotografie, manifesti, francobolli, a testimoniare decenni di sforzi della propaganda sovietica nel tentativo di sedurre i neri discriminati negli Stati Uniti e colonizzati in Africa.

L’artista russo-americano Evgenij Fiks, collezionista di immagini, appassionato di storia e mondi sommersi, è l’ideatore della mostra, un progetto nato negli anni novanta, quelli dell’implosione dell’Unione Sovietica e della “fine della storia”: “Mi ero trasferito a New York da Mosca e, intervistando alcuni dirigenti del Partito comunista degli Stati Uniti, mi resi conto di quanto per loro fosse importante l’impegno antirazzista e la militanza degli afroamericani”.

Tracce profonde

Negli anni ne è nata un’indagine sulla propaganda terzomondista dell’Urss, variabile in grado di condizionare le relazioni e gli equilibri nel mondo diviso dalla guerra fredda. Things fall apart attraversa in effetti i continenti, da est a ovest, da nord a sud. Il cuore della mostra è la Wayland Rudd collection, raccolta intitolata a un attore afroamericano che si trasferì a Mosca nel 1932, stanco del razzismo di Hollywood, sedotto dall’ideologia stalinista.

“Nel corso di 60 anni le rappresentazioni sovietiche degli africani e degli afroamericani vivono fasi di maggiore o minore spontaneità, ma lasciano sempre tracce profonde”, osserva Fiks. “I manifesti pubblicitari con disegni di capitribù simili a cannibali scompaiono con l’ascesa di Stalin e con l’imporsi di una propaganda irreggimentata dai dogmi della solidarietà internazionalista, che impone nuovi protagonisti implacabili nella lotta contro l’oppressione coloniale”.