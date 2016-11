L’odissea dei migranti dopo lo sgombero di Calais

“Mi hanno mandato via da Calais. Ora mi portano via anche da Parigi. Dove finirò non lo so ancora”. Faysal Gharzai urla nel telefono la sua rabbia, sormontato dai rumori del traffico parigino. Trent’anni, afgano di Herat, è tra i quasi quattromila migranti che fino all’inizio di novembre ha dormito sotto una tenda tra place de Stalingrad, avenue de Flandre e Jaurés, nel decimo arrondissement, l’area della Gare du Nord di Parigi. Tenta di raccontare quello che è accaduto alle 5.30 del 4 novembre, quando gli agenti della Compagnie républicaine de sécurité (Crs) hanno circondato la zona, procedendo al trentesimo sgombero nel giro di due anni. “Sono arrivate decine di pullman”, dice Faysal, “alcuni operatori ci hanno legato un braccialetto giallo al polso, invitandoci a salire sui mezzi”. Quasi seicento agenti sono stati dislocati nell’area. Sono state chiuse per un’intera giornata le strade e le linee della metropolitana dell’intero arrondissement. Un’operazione in grande stile. “Presidieremo la zona anche nei prossimi giorni”, ha annunciato la sindaca di Parigi, Anne Hildalgo, “per impedire la formazione di nuovi accampamenti”. “Agli sgomberi siamo abituati”, osserva Jeanne, una delle attiviste No Border accorse sul posto, “ce ne sono stati decine negli ultimi mesi. Questa volta però è diverso. Hanno portato via 3.852 persone. Uomini, donne e minorenni. Ora vorremmo capire dove saranno ricollocati questi migranti”.

Transito, smistamento e inadeguatezza

Circa ottanta strutture sono state identificate a Parigi, in tutta l’Île-de-France e la Val-d’Oise, per accogliere provvisoriamente le persone sfrattate da Stalingrad. “Si tratta per lo più di palestre o scuole”, spiega Marie Bassi, giovane ricercatrice sull’immigrazione alla Nuova Sorbona e volontaria del Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants (Baam). Prima dello sgombero, svolgeva lezioni di francese all’aperto, a cui partecipavano centinaia di rifugiati sudanesi, eritrei, afgani. “Stiamo cercando di capire dove sono stati mandati”, dice. “A quanto pare, saranno trasferiti nei Cao, i centri d’accoglienza francesi. Ma prima dovranno restare in queste strutture ‘di smistamento’ per un massimo di 15 giorni. Si tratta di luoghi inadatti, in alcuni casi abbandonati da mesi e fatiscenti”. “Ci hanno messo in un piccolo edificio”, rivela Faysal, che nel frattempo ha raggiunto la sua destinazione, una scuola di Issy-les-Moulineaux, nella banlieue sudoccidentale della capitale. “Dicono che dobbiamo aspettare qui. Poi ci porteranno in un’altra struttura. Ci hanno dato dei panini e un po’ d’acqua. Siamo almeno un centinaio”. Nei giorni scorsi le autorità hanno ricevuto molte critiche per le destinazioni poco idonee, sollevate in particolare dalle associazioni che cercano di dare supporto legale ai migranti, come il Baam. Ma a ribellarsi sono anche i sindaci delle municipalità coinvolte nell’operazione. È il caso di Maurepas, un piccolo comune situato negli Yvelines, vicino Versailles. Qui una cordata di primi cittadini ha duramente contestato l’arrivo dei richiedenti asilo. “Tutto questo è sbagliato”, si difende il prefetto dell’Île-de-France, Jean-François Carenco, “in realtà si tratta di luoghi di transito, che ci consentono di dare ai migranti una risposta adeguata, indirizzandoli in strutture idonee nel giro di pochi giorni. Inoltre, la distanza dal centro li dissuade dal tornare ad accamparsi per strada”.

Una casa di riposo in periferia

Sarcelles, tecnicamente, è un comune di 60mila abitanti nella Val-d’Oise. Ma è una delle banlieue settentrionali di Parigi e in pratica si trova nell’area metropolitana. Qui un gruppo di 850 migranti, per lo più eritrei e sudanesi, è stato sistemato in una vecchia casa di riposo per anziani. “Ci hanno preso all’alba e portato via con un pullman”, racconta Najem Galag, 25 anni che viene da Cassala, in Sudan. Fino a pochi giorni fa dormiva in una tenda montata sull’asfalto di avenue de Flandre. “Ora abbiamo dei letti a castello”, continua, “ma il cibo è scarso. Ci danno un sacchetto con dentro degli snack, una fetta di pane, del latte in polvere, del cacao. Dicono che resteremo qui per qualche giorno. Poi ci trasferiranno nei Cao, i centri d’accoglienza”.