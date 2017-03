A passeggio in Siberia sul lago Baikal tra turisti e inquinamento

La costa è una linea azzurrina, lontana. Intorno c’è solo ghiaccio, una distesa che sembra sconfinata. Siamo sul lago Baikal, Siberia orientale: un mare lungo 620 chilometri, largo tra i 20 e gli 80, profondo circa un chilometro e mezzo, la più grande massa d’acqua dolce del pianeta. D’inverno si copre di uno strato di ghiaccio abbastanza spesso da reggere pulmini e jeep. Così, sul lago qui va inteso alla lettera: siamo sopra al lago e lo attraversiamo a bordo di una jeep.

Il ghiaccio è un mondo surreale. Ora bianco, accecante, spruzzato di neve. Ora levigato dal vento, lucido, così trasparente che mette in soggezione: uno specchio nero come gli abissi, con venature bianche che formano disegni astratti. O ancora distese di lastre azzurrine, come cocci di vetro sollevati dalle onde e fissati dal ghiaccio.

La jeep procede tra i bagliori, luce lattiginosa quando è nuvolo, scintillante quando si affaccia il sole. Il silenzio è rotto da brontolii come tuoni lontani, o da un colpo secco: lastre ghiacciate cozzano tra loro, una crepa si apre sulla superficie gelata. Grosse lastre si sollevano e si rinsaldano formando scalini. A volte le crepe diventano veri e propri crepacci in cui si fa strada l’acqua del lago: torneranno a congelarsi in poche ore, ma se la crepa è fresca può essere pericolosa.

Una regione chiave

La jeep, dunque, segue una linea tortuosa, segue tracce di altri veicoli. Perché il ghiaccio è un mondo popolato. Un punto nero in lontananza è una vecchia utilitaria, accanto a una tenda da campeggio piantata sul ghiaccio, dove tre uomini con gli stivaloni di gomma hanno aperto dei buchi e stanno stanno calando le reti. Pescatori di professione, passeranno la notte a controllare che i buchi non si richiudano: si pesca così l’omul, un pesce endemico del lago Baikal, che viene affumicato e venduto in tutti i mercati della regione. In lontananza un altro punto nero, altri pescatori.

Il lago Baikal è inaspettato. Formato da un rift, una faglia tra le catene montuose a nord della Mongolia, è il più antico e profondo del pianeta. È anche il più grande, non per superficie ma per volume, e contiene un quinto delle riserve d’acqua dolce non congelata della Terra.

È una regione chiave per “lo sviluppo economico e sociale tra la Russia orientale e la Mongolia”, leggo nell’Atlante ecologico del Baikal, pubblicato dal Programma dell’Onu per lo sviluppo (Undp). Soprattutto, il lago e il suo bacino rappresentano un ecosistema unico, una nicchia ecologica tra terra e acqua, popolata da circa 3.700 specie di piante e animali di cui molte endemiche, cioè che vivono solo qui: le Galápagos della Russia. Per questo nel 1996 l’Unesco l’ha proclamato “patrimonio dell’umanità”. Il Baikal vanta un’acqua cristallina, tra le più pure al mondo – anche se in ampie zone questo non è più vero: perché la pressione umana sta aumentando anche qui, in una regione considerata tra le più isolate della grande Siberia.

Per la verità, proprio isolato il lago Baikal non lo è stato mai. Certo, ampi tratti della costa sono quasi inaccessibili, in particolare nella parte settentrionale: scogliere a picco sull’acqua e un entroterra di boschi fitti di betulle, pioppi e conifere, la taiga siberiana.