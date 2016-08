A Roma etiopi ed eritrei si riscoprono fratelli

In fondo a via Tiburtina, a Roma, vicino a Rebibbia, nel cortile di un istituto dei Salesiani non più in uso, una domenica mattina di febbraio decine di persone sono riunite per una funzione religiosa, nel vento freddo e nel sole. Indossano, uomini e donne, in questo cortile sulla Tiburtina, il tipico velo bianco decorato ai bordi, sopra ai pantaloni e alle gonne. Molti hanno gli ombrelli colorati delle feste, cantano e battono le mani al ritmo di un tamburo. Quelli un po’ più lontani dall’altare fanno foto con i telefonini, quelli che restano in fondo chiacchierano e controllano i bambini che giocano, da una stanza arriva il profumo del pranzo.

Il tigrino, la lingua parlata in Eritrea, e l’amarico, la lingua principale d’Etiopia, derivano dal ge’ez: lingua antica, semitica, ancora usata da entrambi i popoli per le funzioni religiose cristiane di rito copto ortodosso. Ascoltiamo i canti e le letture in ge’ez, mentre brucia l’incenso e io mi ricordo di una festa del Meskal in una piccola città lungo la strada che da Addis Abeba va verso est, verso il mare, durante il breve viaggio che ho fatto in quelle terre qualche anno fa: il cortile della chiesa pieno di persone, di bambini, la ferrovia davanti, una grande pira che ha cominciato ad ardere al tramonto, la luna già alta, mentre la gente ci ballava intorno, quasi come al mio paese la sera della festa di Sant’Antonio.

Qui sulla Tiburtina i fedeli sono soprattutto etiopi. I loro fratelli eritrei si riuniscono per la messa ogni domenica in una piccola chiesa di San Salvatore in Campo, a Campo dei fiori, nel centro di Roma. Uso la parola fratelli perché è quella che ho sentito più spesso da loro, nonostante, o forse proprio per via della guerra che ha diviso i due stati dal 1998 al 2000 e che ancora genera tensioni e conflitti.