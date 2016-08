Racconti romeni tra Ladispoli e Roma 

Nella scuola, che comprende elementari e medie, su 915 bambini, 125 sono romeni, alcuni nati in Italia altri no. Per questo già da qualche anno il preside Riccardo Agresti ha approvato e porta avanti il progetto che Angela è riuscita a farsi approvare dal ministero della cultura romeno.

Io e Simona Pampallona siamo all’Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Ladispoli, in una delle tante classi delle elementari in cui la professoressa Angela Nicoara insegna per un’ora a settimana lingua e cultura romena.

Angela, una donna minuta, con i capelli biondi e lo sguardo gentile, ha 52 anni, una figlia di 29 laureata in ingegneria che è andata in Inghilterra con il marito, anche lui ingegnere, e il figlio piccolo, perché lì hanno trovato il lavoro che in Italia non trovavano. Angela è arrivata a Ladispoli da Bucarest nel 2005 ed è riuscita in un’impresa rara: trovare qui lo stesso lavoro che faceva lì. Per i primi anni ha offerto il suo lavoro volontario alla scuola elementare e media della cittadina laziale. Dal 2007, grazie a un progetto di integrazione voluto dal ministero della cultura della Romania, in quella stessa scuola insegna lingua e cultura romena ai bambini e alle bambine, un’ora alla settimana in ogni classe.

Il preside, Riccardo Agresti, mi racconta il pasticciaccio che ha vissuto, all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver preso la direzione anche di una seconda scuola, l’Istituto comprensivo Corrado Melone, quando un giornalista della cronaca locale del Messaggero ha scritto un articolo per raccontare il progetto. Un articolo di cronaca, senza intenzioni, ma intitolato “A Ladispoli rumeno obbligatorio a scuola”. Tra i primi a leggerlo e a reagire c’è stato Matteo Salvini, che ha twittato la notizia con aggettivi di incredulità e rabbia. Così quel progetto, già stabile, è stato all’improvviso messo in discussione anche da alcuni genitori, che si sono chiesti se gli studenti stranieri non dovrebbero pensare a imparare l’italiano, se non dovrebbero piuttosto imparare l’inglese. Il preside ha risposto a tutti, paziente e scherzoso, che infatti imparano l’italiano e anche l’inglese, i suoi piccoli studenti.

Lo scorso febbraio sono stata ospite di due scuole di Berlino che fanno capo a un progetto di scuola europea: scuole pubbliche in cui i bambini e i ragazzi possono studiare in due lingue. Si chiamano Ses, Staatliche Europa schule Berlin e sono nate, nel 1991, con tre combinazioni linguistiche (tedesco-inglese, tedesco-francese e tedesco-russo), in fase sperimentale. Ora sono 17, contano più di seimila studenti e le lingue sono aumentate, comprendendo anche il greco, lo spagnolo, il portoghese, il polacco, il turco e l’italiano. Non sono scuole d’élite, per i figli di diplomatici o di famiglie facoltose, sono scuole pubbliche, nate dal riconoscimento, in una società come la nostra, dell’importanza del bilinguismo, dell’apprendimento e della valorizzazione della lingua del paese d’origine, o dei genitori, dall’idea che sia più facile imparare il tedesco se lo si usa insieme alla propria lingua. E, d’altro canto, dal riconoscimento dell’importanza per i bambini tedeschi di conoscere le lingue dei loro coetanei che, insieme a loro, vivono la città.

In questo momento gli italiani a Berlino sono 26.387, sono aumentati del 18,8 per cento dal 2013 al 2015 diventando la quinta comunità, e le scuole europee in cui si insegna l’italiano sono due, in un quartiere popolare e in uno borghese.

In Italia il Miur diffonde dal 2006, aggiornandole, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri, in accordo con la lunga e dettagliata Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale del Consiglio d’Europa (2010), che invitano gli insegnanti ad attuare un insegnamento che tenga conto della lingua d’origine. Ma non c’è nulla di strutturato, nessun obbligo, nulla che non sia lasciato all’iniziativa dei singoli insegnanti.