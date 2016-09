Un ex guardone, un fidanzato preoccupato 

La mia nuova fidanzata se n’è uscita col fatto che ha trascorsi di cuckolding con l’ex marito. Dice che lui la costringeva a organizzare “incontri” con sconosciuti che sceglieva lui. Poi la guardava fare sesso con un altro in una camera d’albergo. Guardava e basta, senza partecipare. Questo suo passato mi dà veramente fastidio. Dice che lo faceva soltanto perché l’ex insisteva e lei voleva salvare il matrimonio. Ma ho il sospetto che le piacesse, e che forse mi sta mettendo alla prova per vedere se voglio provarci anch’io. Cosa devo fare? Sono un po’ lacerato dalle cose che sento per lei in questo momento.

Hai il sospetto che scoparsi quegli uomini possa esserle piaciuto?

Io spero che le sia piaciuto eccome, CINOVA, e anche tu dovresti sperarlo. Perché anche se il cuckolding non era una sua fantasia, anche se si è scopata degli altri solo per allietare quella testa di cazzo dell’ex marito, chiunque abbia a cuore questa donna — e tu ce l’hai, giusto? — deve sperare che quelle esperienze avute non siano state negative, traumatizzanti e del tutto prive di gioia.

Ebbene sì, a volte la gente introduce i propri interessi o fantasie sessuali usando la forma passiva o descrivendo una situazione negativa perché ha paura del rifiuto, o perché vuole una facile via d’uscita, o entrambe le cose (”Al mio ex piaceva questa cosa un po’ estrema e io la facevo perché mi sentivo in obbligo”. “Che schifo”. “Sì, era un incubo“). Ma quasi sempre il cuckolding è una fantasia del marito — raramente sono le donne a proporre situazioni/relazioni di questo tipo — perciò è probabile che la tua fidanzata ti abbia detto la verità, e che quegli altri uomini fossero un’idea/una fantasia del marito e non sua.

Quanto alla possibilità che ti stesse mettendo alla prova: questo tipo di prova è piuttosto facile da fallire, CINOVA. Basta aprire la bocca e dire: “Il cuckolding non è una cosa che voglio fare. Il pensiero di te che vai con un altro non mi eccita. Per niente”. Non ci vuole molto.

Cosa devi fare? Se non riesci a superarla, se non riesci ad accettare che la tua fidanzata abbia fatto sesso con suo marito e degli altri uomini, se non riesci a sperare che si sia divertita indipendentemente da chi avesse avuto l’idea, se la risposta “A me non interessa fare cuckolding con te!” non ti basta, allora fai una favore alla tua fidanzata e mollala. Si è appena lasciata alle spalle un marito testa di cazzo che la costringeva a “tradirlo”. L’ultima cosa che le serve, ora, è un fidanzato testa di cazzo che vorrebbe farla vergognare di quei “tradimenti”.

(Traduzione di Matteo Colombo)