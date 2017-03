La grande abbuffata

Io e mia moglie abbiamo una vita sessuale dignitosa. Un po’ soft, ma tra il lavoro, le faccende di casa e la vita con due figli piccoli c’è un sacco da fare, quindi non posso lamentarmi. Un annetto dopo la nascita del nostro secondo figlio, un giorno l’ho leccata a mia moglie. Come al solito è piaciuto molto a entrambi, solo che sfortunatamente una settimana dopo a lei è venuta la candida, che lei ha attribuito al rapporto orale. Da quel momento ho il divieto assoluto di avvicinarle la bocca alla fica. Capisco che avere la candida non è divertente, fa male e provoca imbarazzo. Capisco la sua riluttanza. Ma io non ho mai sentito di una che si prende la candida con il sesso orale, anche se magari sono solo disinformato. Come la convinco a fidarsi di nuovo e lasciarsela leccare? Quanto a durata, nel rapporto sessuale, diciamo che difficilmente mi prenderebbero per Sting, e quindi poterle dare piacere senza penetrarla è importante.

“Il sesso orale può presentare un leggero rischio di trasmissione della candida”, spiega la dottoressa Denali Luengo, “ma la frequenza della candidosi non è direttamente proporzionale alla frequenza dei rapporti sessuali, per cui la volta successiva potrebbe non succedere. Inoltre, se i sintomi si sono manifestati una settimana dopo, può anche trattarsi di una semplice coincidenza”. Una coincidenza: leggendo la tua lettera l’ho pensato anch’io, DMG.

“La candidosi non è una malattia venerea”, dice la dottoressa Anika Denali Luengo, un’ostetrica e ginecologa di Portland, Oregon. “Il fungo noto come candida è sempre presente nella vagina, e un’infezione indica semplicemente che sulla vulva o nella vagina si è verificata una crescita anomala”.

Ho divorziato cinque anni fa, dopo 15 anni di matrimonio da cui sono nati due figli che hanno 13 e 6 anni. La madre, quando se n’è andata, ha lasciato a casa praticamente tutto. Io ho preso i ricordi del matrimonio – l’abito, i video, gli album di fotografie – e ho ficcato tutto in un baule. Da allora non l’ho più riaperto. Ieri sera, la ragazza con cui sto da quasi un anno mi ha detto che avere ancora quella roba le sembra una cosa “davvero malata”. È così?

La tua fidanzata è una persona adulta, e come tale deve comportarsi. Ovviamente è libera di pensare che conservare certi ricordi sia una cosa malata, ma alla fin fine non sono affari suoi, e deve starsene ben zitta.

No, BOMB. Quel matrimonio fa parte del tuo passato – ha fatto di te l’uomo che sei oggi, quello che la tua fidanzata sostiene di amare – e i tuoi figli sono frutto di questo matrimonio. Anche se quegli oggetti non dovessi guardarli mai più, anche se per te non avessero alcun valore affettivo, un giorno i tuoi figli potrebbero voler sfogliare quelle foto, guardare quel video o toccare quel vestito.

Sono un uomo gay di 31 anni. Sono cresciuto in un paesino conservatore e ho cominciato tardi a esplorare la mia sessualità. La verginità l’ho persa a 26, ma prima di raggiungere la sicurezza necessaria per godermi realmente il sesso ho dovuto imparare a godere del momento presente. Il giusto equilibrio l’ho trovato solo un paio di mesi fa, e adesso si sono rotti gli argini. Usando Grindr, faccio sesso anche tre volte alla settimana. Dentro di me so che non è una cosa compulsiva, ma piuttosto un’esplorazione, una cosa da sfogare mentre cerco una relazione monogama. Se faccio tutto in modo sicuro, credi sia un problema scopare in giro per un po’?

–Please Don’t Use My Name