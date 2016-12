Blitz antiterrorismo a Saint-Denis, nel nord di Parigi

Un’operazione delle forze speciali francesi è in corso dalle 4.20 di stamattina a Saint-Denis, alla periferia nord di Parigi. I reparti scelti hanno fatto incursione in un presunto covo di terroristi dove si pensa fosse nascosto anche Abdelhamid Abaaoud, il belga di origini marocchine indicato come l’ideatore degli attacchi del 13 novembre. La procura ha riferito di cinque arresti e di una donna che si è fatta esplodere per non essere catturata. Leggi