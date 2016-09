L’intervento di Michelle Obama alla convention democratica

La convention del Partito democratico si è aperta il 25 luglio nel Wells Fargo Center di Filadelfia con un richiamo all’unità e lo slogan “insieme più forti”.

Michelle Obama, nel suo terzo intervento alla convention, dopo quelli del 2008 e nel 2012, ha ricordato che questa elezione, come ogni elezione, “non è una scelta tra repubblicani e democratici, tra destra e sinistra, ma di che paese vogliamo costruire per le prossime generazioni”. “Sono qui perché c’è una sola persona di cui mi fido per questa responsabilità, che credo sia davvero qualificata per essere presidente degli Stati Uniti ed è la nostra amica Hillary Clinton. Lei è il presidente che voglio per le mie figlie e per i nostri figli”, ha detto Michelle Obama.

“La storia di questo paese, la storia che mi ha portato su questo palco stanotte, è la storia di generazioni di persone che hanno conosciuto la frusta della schiavitù, la vergogna della schiavitù, la ferita della segregazione, ma che hanno continuato a lottare e a sperare e fare quello che era giusto fare. Per questo oggi io ogni mattina mi sveglio in una casa costruita da schiavi e guardo le mie figlie, due belle e intelligenti giovani donne nere, che giocano con il loro cane sul prato della Casa Bianca. È grazie a Hillary Clinton che le mie figlie e tutti i nostri figli oggi danno per scontato che una donna possa diventare presidente degli Stati Uniti”.

Oggi la parola a Bill Clinton.