“Sarò la presidente dei democratici, dei repubblicani, degli indipendenti, di chi è in difficoltà e di chi ce l’ha fatta, di tutti quelli che voteranno per me e anche di chi non lo farà. Sarò la presidente di tutti gli americani”.

Nell’ultimo giorno della convention democratica a Filadelfia, Hillary Clinton ha tenuto il suo discorso di accettazione della nomination. È la prima volta che un grande partito candida una donna per la corsa alla Casa Bianca. Il video dell’Afp.