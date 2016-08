La controffensiva dei ribelli ad Aleppo

L’esercito di Bashar al Assad, sostenuto dall’aviazione russa, ha recuperato posizioni nel sudovest di Aleppo, in Siria, rallentando la controffensiva dei ribellilanciata la notte del 31 luglio. I miliziani dell’opposizione vogliono riprendere il controllo della via d’accesso alla parte orientale della città, assediata dalle forze governative. I ribelli hanno scavato un tunnel sotto il distretto di Ramouseh per far entrare rifornimenti nella città in cui si stima che vivano 250mila civili.

Secondo l’Osservatorio siriano dei diritti umani circa 50 persone, tra ribelli e jihadisti, e decine di soldati delle truppe del regime sono morti dall’inizio della controffensiva. Più di 40 civili sono morti a causa dei bombardamenti. Il video dell’Afp.