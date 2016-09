Robert Eggers racconta una scena di The witch

“Questa è la scena che abbiamo usato per le audizioni”, dice Robert Eggers regista di The witch. “La location è andata oltre le mie aspettative, è molto cupa e profonda. È divertente vedere in che modo la scena si è sviluppata, da uno spazio vuoto per le audizioni fino a quel posto sperduto dove l’abbiamo girata”.

Robert Eggers è un regista e sceneggiatore statunitense. The witch ha vinto il premio per la miglior regia al Sundance film festival 2015 e il premio Sutherland per la migliore opera prima al London film festival.

