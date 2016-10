I murales di Teheran non guardano al passato

Nazgol Ansarinia è un’artista iraniana nata a Teheran nel 1979. A 17 anni si è trasferita per studiare a Londra e poi negli Stati Uniti. In seguito è tornata a vivere e lavorare nella sua città natale. Nel 2009 ha vinto l’Abraaj group art prize, uno dei più importanti premi artistici al mondo.

Ansarinia racconta la sua città in continua trasformazione. Negli ultimi anni molti edifici sono stati demoliti per lasciare spazio a nuove costruzioni più moderne. In contemporanea sono stati realizzati centinaia di murales, spesso a tema rurale, che richiamano un passato che non esiste più.