Evgeny Morozov contro i padroni di internet

“Oggi dietro internet ci sono delle aziende private – Google, Amazon, Facebook – che gestiscono la rete e tutti i servizi collegati. Ma queste piattaforme, anche se sono molto utili, vogliono solo guadagnare”, dice Evgeny Morozov, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara. Difendere la privacy nell’era dei big data è importante, ma è fondamentale riflettere sull’economia e la rete del futuro, per fare in modo che internet sia al servizio della democrazia e non dei colossi della Silicon valley.

Evgeny Morozov è un giornalista e sociologo bielorusso esperto di internet e mezzi di comunicazione. I suoi articoli compaiono su giornali e riviste di tutto il mondo, tra cui Internazionale. Il suo ultimo libro è Silicon valley: i signori del silicio (Codice 2016). Su Twitter è @evgenymorozov.