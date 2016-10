“Il messaggio che voglio inviare è che anche se sono una donna, non significa che sono debole e che possono picchiarmi”. Caylah, una poeta del Madagascar che si dedica al genere slam, aiuta le giovani madri a esprimersi e ad accettarsi per quello che sono. Per queste donne lo slam è un modo per parlare di tutto: religione, violenza domestica, denaro e sesso. Il video dell’Afp.