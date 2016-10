Pif racconta una scena di In guerra per amore

“Questa è una scena chiave del film, sembra di essere davanti al ponte di Brooklyn ma in realtà eravamo a Fiumicino, è tutto riprodotto”, spiega Pif regista di In guerra per amore. “Anche se siamo nel 1943 e c’è la guerra, Flora mi chiede di andare dal padre in Sicilia a chiedere la sua mano. Le donne riescono a farci fare cose che non avremmo mai pensato”.

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è un regista, attore e conduttore televisivo italiano. Nel 2013 ha diretto La mafia uccide solo d’estate e dal 2007 conduce il programma televisivo Il testimone su Mtv.