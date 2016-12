Fabio Bobbio racconta una scena di I cormorani

“Il film racconta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza di due bambini”, spiega Fabio Bobbio, regista di I cormorani. “Il film non ha una vera e propria sceneggiatura, anche questa scena non era scritta. Volevo rispettare la libertà e l’istinto tipico dei bambini, ho lavorato con loro a un metodo che gli permettesse di interagire in modo naturale con i fattori esterni che intervengono nella storia”.

Fabio Bobbio è un docente e regista italiano. Ha diretto diversi cortometraggi, I cormorani è il suo primo lungometraggio.

