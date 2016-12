Dan Savage racconta come nasce una rubrica sul sesso

“Quando si parla di sesso non sono mai sconvolto da quello che fa la gente”, spiega Dan Savage.”Quello che mi stupisce è come le persone si trattano tra di loro, quello che sopportano e le cose che infliggono al partner, emotivamente e non sessualmente”. Prima parte di un’intervista in tre puntate al festival di Internazionale a Ferrara.

Dan Savage è un giornalista e attivista lgbt statunitense. La sua rubrica Savage love, di consigli sessuali e di coppia, è pubblicata in tutto il mondo e in Italia sul sito di Internazionale. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è L’amore rende liberi (Baldini & Castoldi, 2015).