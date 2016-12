Un’orchestra di rifugiati porta la musica siriana in Europa

“La Siria non è solo guerra e distruzione, è anche cultura e tradizione musicale ultracentenaria”. Nel 2013 il contrabassista di Aleppo Raed Jazbeh si esibisce a Berlino e decide di fare richiesta d’asilo in Germania. Dopo qualche mese senza i suoi compagni dell’Orchestra sinfonica nazionale di Damasco, comincia a radunare musicisti e forma la prima orchestra sinfonica di siriani in esilio (Sepo). Il cuore dell’orchestra è il Damascus string quartet, che si è già esibito in Germania, Svezia, Svizzera e Belgio mischiando la tradizione musicale orientale con la grande musica classica europea.

