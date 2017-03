“In questo momento critico per gli Stati Uniti non possiamo permetterci la disperazione”, dice Bernie Sanders in un’intervista esclusiva al Guardian. Il senatore del Vermont, che ha sfidato Hillary Clinton nelle primarie del Partito democratico del 2016, parla dell’importanza della resistenza negli Stati Uniti di Donald Trump e invita i giovani progressisti a prendere ispirazione dai movimenti del secolo scorso che hanno lottato per i diritti civili. Il video del Guardian.