Maysaloun Hamoud racconta una scena di Libere, disobbedienti, innamorate

“In questa scena vediamo Nour, una delle protagoniste, nell’appartamento che divide con Layla e Salma”, dice Maysaloun Hamoud, regista di Libere, disobbedienti, innamorate - In between, che racconta la storia di tre donne arabe che vivono insieme a Tel Aviv. “Nour balla in modo liberatorio e Layla si unisce a lei. L’appartamento è una specie di castello delle loro libertà, il luogo dove possono essere ciò che sono”.

Maysaloun Hamoud è una regista ungherese che vive da molti anni in Israele. L’ultimo film che ha diretto è Sense of Morning (2010).

