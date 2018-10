I volti di Jr a Palermo

L’11 ottobre palazzo Reale e piazza del Parlamento a Palermo ospiteranno un’opera monumentale del progetto Inside out , ideato e realizzato dall’artista francese Jr . Sarà composta da più di quattromila ritratti fotografici, in bianco e nero, ognuno di quasi un metro e mezzo di altezza, esposti su un’area di cinquemila metri quadrati.

L’evento è a cura di ArtsFor_ , che con Jr ha avviato il progetto in Italia e lo ha già allestito in tredici comuni.

“Inside out Palermo – Restiamo umani vuole lanciare un messaggio sul tema dell’integrazione, un racconto per immagini dell’Italia dei diritti e della rigenerazione culturale”, spiegano gli organizzatori. I ritratti dei 250 palermitani che hanno partecipato alla sessione degli scatti, poi rielaborati da Jr, saranno esposti insieme a quelli delle precedenti edizioni.

Dal 2011, quando Jr ha vinto il TED Prize per il progetto, Inside out ha coinvolto 260mila persone in 129 paesi. Ha ispirato azioni di gruppo su temi come la speranza, la diversità, la violenza di genere, il cambiamento climatico ed è stato realizzato in tutto il mondo, dall’Ecuador al Nepal, dal Messico alle piazze di New York e Los Angeles.