L’abc del giornalista

Dal 24 settembre Internazionale Kids diventa un mensile. Per l’occasione il festival si arricchisce di una serie di appuntamenti dedicati all’informazione per bambine e bambini. A cosa bisogna pensare quando si vuole pubblicare un periodico per bambini? Che linguaggio scegliere? Quali temi affrontare? Martina Recchiuti, di Internazionale, ne parla con Cécile Bourgneuf, fondatrice di Le P’tit Libé, Inge Kuttner, direttrice di Zeit Leo, e lo scrittore Davide Morosinotto, autore di Il giro del mondo in 80 belle notizie (Einaudi ragazzi 2018).

Grafici, photoeditor e giornalisti di Internazionale animeranno una serie di incontri per i bambini, che potranno imparare come si fa una copertina, come si scelgono le foto e come si costruisce un numero del giornale. A Casa Niccolini, sede della nuova biblioteca per ragazzi di Ferrara, i più giovani potranno scoprire anche cosa sono le tasse e gli interessi, ascoltare storie e fiabe straordinarie, mentre alle Grotte Boldini potranno creare e imparare negli eventi organizzati dalla cooperativa Le pagine. Sono previsti anche una visita speciale e un laboratorio al castello Estense. Sempre a Casa Niccolini la mostra Fammi capire propone libri e illustrazioni sulle rappresentazioni dei corpi, le sessualità e l’educazione affettiva.