A Venezia i film sul passato raccontano il presente

A metà concorso continuano i film ambientati nel passato, spesso per parlare del presente: i pochi titoli che parlano del presente fanno magra figura nella maggior parte dei casi. Qui continuiamo a soffermarci sui titoli che parlano del passato, come quello di Mike Liegh, con il magnifico dramma sociale in costume nell’Inghilterra del primo ottocento, Peterloo, i due western, The ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen e soprattutto The Sisters brothers di Jacques Audiard. E Sunset dell’ungherese László Nemes, che se delude non poco presenta paradossalmente aspetti unici, delle sorte di pepite visive tra le più belle viste al festival.

Con il suo western The Sisters brothers Jacques Audiard sembra un francese andato in vacanza all’estero e in un’altra epoca. In vacanza, perché sembra far parte di quegli autori che rinunciano a parlare del mondo contemporaneo, la Francia, e che, stanchi, quasi abdicano al dovere del cinema d’autore e del cinema come arte per raccontare la realtà. Audiard, infatti, non è certo Sergio Leone, che in un’epoca di speranza raccontò il mito americano da un’ottica europea, coniugandolo tra l’altro anche alla commedia dell’arte, con grande sofisticazione e innovazione stilistica. Inoltre il regista francese aveva finora raccontato il mondo di oggi.

Detto questo, sarebbe molto ingiusto non riconoscere, malgrado un inizio lento e una fattura non sempre empatica, l’originalità e la forza di questa storia di fratelli reali (i due fuorilegge, i fratelli Sisters, interpretati da Joaquin Phoenix e John C. Reilly) e fratelli potenziali (i due buoni, interpretati da Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed), e dall’evidente dimensione omoerotica sottesa fin dal titolo e dove le donne sono quasi bandite, fatta eccezione nel finale per la mamma di Phoenix e Reilly.