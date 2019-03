Helado Negro non urla, ma si fa sentire

Helado Negro, Fantasma vaga

Helado Negro, al secolo Roberto Carlos Lange, è cresciuto a Miami, in Florida, ma i suoi genitori sono originari di Guayaquil, in Ecuador. È proprio da qui che bisogna partire, perché il posto da dove viene questo cantautore spiega molte cose della sua musica.

I suoi brani nascono dalla tradizione latinoamericana (in uno dei suoi album precedenti c’era un pezzo intitolato Young, latin and proud), ma non si esauriscono lì. Hanno quel respiro, quel ritmo. Sono dominati dalla chitarra acustica, spesso suonata in fingerpicking, ma non sarebbero la stessa cosa senza i loop elettronici minimalisti che l’artista statunitense cuce attorno alla sua voce.

This is how you smile si potrebbe quasi definire un disco ambient, se non fosse che è cantato e che ogni tanto va dalle parti del soul e del funk. Però dall’elettronica prende in prestito la capacità di riempire lo spazio. Chi ha dato la definizione migliore di questo stile è proprio lo stesso Helado Negro, quando ha detto che questa è “la colonna sonora di una persona che ti si avvicina lentamente per 40 minuti”.

Pezzi come l’eterea Fantasma vaga, che sembra un pezzo dei Boards of Canada in salsa tropicale, aderiscono perfettamente a questa definizione. Altri, come Two lucky, rimangono in territori più canonici, mentre altri ancora tengono i piedi in due scarpe, come la splendida Running, che ha una melodia orecchiabile ma anche un respiro dilatato da mantra. A tratti sembra di sentire il Devendra Banhart più ispirato, quello degli esordi, ma anche Damien Jurado. This is how you smile è un disco intimo. Ma il suo tono sommesso non va scambiato per mancanza di ambizione. Arriva piano, ma arriva. Non urla, ma si fa sentire.