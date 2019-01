Anatomia di una canzone: Prodigio, di Capibara

“Questo pezzo, come tutto il resto dell’album, si è evoluto nel tempo”, racconta Capibara, autore del brano Prodigio. “La sezione ritmica non è pulitissima, perché io preferisco prendere dei suoni, magari registrati male, e riportarli in modo un po’ marcio sul software”, aggiunge il musicista.

Prodigio è uno dei brani pubblicati su Omnia, il nuovo disco di Capibara, pubblicato il 30 novembre 2018 dall’etichetta La Tempesta. Nell’album ci sono diverse collaborazioni, da quella con i peruviani Dengue Dengue Dengue a Maldonado.

Capibara è un producer di musica elettronica originario di Roma. Ha fondato la casa discografica White Forest. Gli ultimi dischi che ha pubblicato sono Gonzo (2015) e Jordan (2014).