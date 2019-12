Strumenti musicali

Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 4 di Internazionale Kids, in vendita in edicola o in abbonamento.

Siete mai entrati in una sala da concerto? “Sembra una caverna”, scrive il giornalista Lucas Peterson. “Sul palco tutti hanno uno strumento musicale. C’è un lungo momento di silenzio mentre le luci si abbassano, seguito da un forte applauso quando il direttore sale sul palco. Comincia lo spettacolo!”. Questo numero di Internazionale Kids parla di orchestre. Leggendolo, scopriremo che quelle più importanti fanno molti concerti in tutto il mondo. Ma come trasportano gli strumenti? Li affittano sul posto? Niente affatto: un campione di tennis non userebbe mai una racchetta qualsiasi durante una partita importante e per i musicisti vale lo stesso principio. Tutti gli strumenti, dal più grande al più piccolo, viaggiano con l’orchestra. Compreso l’ottavino, il più piccolo flauto traverso. Muovere un’intera orchestra è un lavoro scientifico. Servono bauli imbottiti, incastri al millimetro, sensori per la temperatura: se gli strumenti passano dal freddo al caldo, infatti, possono rovinarsi. Come quella volta che, di ritorno da un viaggio, gli strumenti furono scaricati per errore in un terminal senza riscaldamento dell’aeroporto di Pechino. Fuori c’erano quindici gradi sottozero. Sembra quasi di sentire il lamento dell’ottavino. Per fortuna gli addetti al trasporto uscirono di corsa dall’aeroporto e tornarono con delle coperte per avvolgere gli strumenti. A volte non serve una tecnologia sofisticata, basta un po’ d’immaginazione.

