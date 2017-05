La festa dei maya è una tradizione pagana, risalente al medioevo, che si celebra ogni anno in Spagna. Si svolge nel mese di maggio ed è dedicata all’inizio della primavera.

In occasione dei festeggiamenti, le ragazze tra i sette e gli undici anni, sono scelte come “maya” per cui devono restare sedute su un altare per almeno due ore, in una cornice di fiori e piante. Fino a quando si uniscono alla processione verso le chiesa insieme alle loro famiglie.

Le foto sono state scattate da Daniel Ochoa de Olza dell’Associated press il 7 maggio 2017.