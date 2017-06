Settant’anni di storia del ritratto

L’agenzia fotografica britannica Camera Press è stata fondata a Londra nel 1947. Lo stesso anno in cui la giovane principessa Elisabetta II sposò il principe Philip. Le prime immagini distribuite dall’agenzia furono proprio quelle del matrimonio della futura regina d’Inghilterra.

In occasione dei settant’anni dalla sua fondazione, Camera Press presenta una selezione di lavori realizzati dai suoi fotografi, dagli anni quaranta ad oggi. “Le immagini in mostra rivelano l’evoluzione dello stile del ritratto e del ruolo delle celebrità nel corso degli anni”, spiegano i curatori.

Dalle foto più formali, realizzate in studio negli anni quaranta, come quella che Yousuf Karsh, il primo fotografo assunto dall’agenzia, scattò a Winston Churchill, a quelle più glamour dedicate alle star del cinema di Hollywood tra cui Marilyn Monroe; passando dalle foto di Elio Sorci, uno dei primi paparazzi della storia, a quelle del fondatore dell’agenzia Tom Blau che seguivano la vita di artisti come John Lennon.

La mostra Camera Press at 70 - a lifetime in pictures alla galleria Art Bermondsey Project Space di Londra durerà fino al 10 giugno.