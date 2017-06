Questioni di famiglia

Il Centro italiano per la fotografia d’autore (Cifa) di Bibbiena presenta la mostra Questioni di famiglie, ideata per raccontare la famiglia italiana dalla fine dell’ottocento a oggi.

Data la vastità dell’argomento, i curatori della mostra (tra cui Michele Smargiassi e Giovanna Calvenzi) si sono concentrati su tematiche precise e sono arrivati alla concezione di dieci sezioni - una per ogni curatore - come La famiglia a tavola, La famiglia nel cinema italiano e La famiglia vista dai giornali. In totale sono state scelte oltre duecento immagini di autori come Nino Migliori, Paolo Ventura, Federico Patellani, Uliano Lucas e Gianni Berengo Gardin.

Il lavoro di ricerca e selezione si è esteso anche ai materiali di persone comuni, come nella sezione Album di famiglia. “Abbiamo scelto un caso particolare”, racconta il curatore Claudio Pastrone. “Una coppia che dal 1980 ai giorni nostri ha raccolto e conservato migliaia di fotografie in 43 album e raccoglitori. Le pagine aperte appese alle pareti vogliono essere un omaggio al ricordo personale e privato della loro storia familiare e affettiva.”

L’evento, aperto dal 17 giugno al 3 settembre, fa parte del progetto La famiglia in Italia che sarà esposto nel 2018 per il 70° anniversario della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche).