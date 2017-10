Il mondo degli animali in mostra

Il concorso Wildlife photographer of the year è dedicato al mondo della natura e degli animali. Per l’edizione del 2017 sono state inviate quasi 50mila candidature da parte di fotografi professionisti e amatori, provenienti da 92 paesi.

Il vincitore di quest’anno è il sudafricano Brent Stirton, che è stato premiato per l’immagine intitolata Memorial to a species scattata a un rinoceronte nero a cui è stato tagliato il corno nel parco Hluhluwe-Imfolozi, in Sudafrica. È il ritratto di una delle specie più in pericolo al mondo a causa del bracconaggio e del commercio illegale dei corni. “Stirton ha saputo raccontare una scena tragica rendendola maestosa. C’è grande dignità nel gigante caduto”, spiega Roz Kidman Cox, tra i giurati del concorso.

Tutte le immagini vincitrici sono in mostra al museo di storia naturale di Londra fino al 28 maggio 2018.