Foto di gruppo 

Per oltre dieci anni Simon Roberts ha fotografato raduni e celebrazioni capaci di attirare un grande pubblico in Gran Bretagna, il suo paese.

Il suo interesse per come i britannici trascorrono il tempo libero lo ha portato a seguire commemorazioni di vario tipo, dalle sfilate di barche sul Tamigi a eventi come il Broadstairs Dickens festival, una festa in costume che richiama migliaia di appassionati nella cittadina costiera sull’isola di Thanet.

Muovendosi tra concerti e feste religiose, ed estendendo il suo sguardo anche a comizi e manifestazioni politiche, l’autore ha catturato momenti utili a tracciare uno spaccato delle abitudini culturali dei suoi connazionali attraverso uno stile che unisce fotografia di paesaggio e indagine sociale.

La Flowers gallery di Londra celebra il suo lavoro con la mostra Merrie Albion - Landscape studies of a small island, che sarà visibile fino al 10 marzo. L’esibizione è accompagnata da un volume omonimo disegnato da Ben Weaver ed edito da Dewi Lewis.