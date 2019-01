L’Indonesia in Vespa

Iponk (al centro) con suo figlio (a destra) e un amico (a sinistra). Iponk viene dalla provincia di Sumatra Meridionale e ha viaggiato per centinaia di chilometri, soprattutto di notte per evitare i controlli della polizia, per partecipare a un evento di appassionati della Vespa che si è svolto a Lampung. (Muhammad Fadli)