Metà anni novanta, in un baraccio di Los Angeles frequentato da musicisti e artisti per scaricare l’adrenalina della serata o semplicemente per non andare a dormire, Michael Stipe dei R.E.M. chiede alla ragazza dai lunghi capelli rossi che è seduta accanto a lui perché mai passi così tanto tempo a fotografare la gente. Lei risponde che in caso arrivassero gli alieni e si chiedessero come fosse essere una donna in una rock band della fine del novecento avrebbero tutta la documentazione necessaria. Quella ragazza dai lunghi capelli rossi si chiama Melissa Auf der Maur e in quel momento è la bassista delle Hole, la band di Courtney Love.

Oggi Auf der Maur ha raccolto tutte quelle foto nel libro My ’90s rock photographs, pubblicato da Del Monico Books in occasione di una mostra all’Art gallery of Ontario di Toronto. Nella conversazione con Stipe che accompagna il volume, la musicista torna su quella serata a Los Angeles e osserva che oggi l’aliena si sente lei. Il mondo in cui viviamo, sempre più connesso e dipendente dalle macchine, le sembra lontanissimo da quello che aveva fotografato negli anni novanta.

Quel decennio è finito da poco più di un quarto di secolo. Eppure certe immagini dell’epoca sembrano arrivare da un passato più remoto di quelle degli anni ottanta, un periodo che la cultura pop continua ossessivamente a citare, campionare, riciclare e reinventare. Alcuni aspetti degli anni ottanta come la fascinazione per i super ricchi, la demonizzazione della povertà, la feticizzazione della tecnologia, quel senso di paranoia per la fine del mondo e una certa disperata, inspiegabile frivolezza, appartengono più che mai all’epoca incasinata in cui viviamo.

Gli anni novanta, invece, almeno quelli che vediamo nelle fotografie di Auf der Maur, sembrano appartenere a un mondo che non esiste più. Molto più antico anche se posteriore e molto più misterioso anche se così vicino a noi.

Melissa Auf der Maur è nata a Montréal, in Canada, nel 1972 e ha studiato fotografia alla Concordia university. Suonava il basso in una band chiamata Tinker quando, nel 1994, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins la segnalò a Courtney Love, che cercava una nuova bassista per le Hole dopo la morte per overdose di Kristen Pfaff.

Auf der Maur entrò così in una delle band più importanti e turbolente del rock alternativo statunitense. Rimase nelle Hole fino al 1999, poi passò per un breve periodo negli Smashing Pumpkins. Nel suo memoir Even the good girls will cry Auf del Maur scrive che le Hole erano state la sua laurea in umanità – humanity, con un gioco di parole sulle humanities, le materie umanistiche – e gli Smashing Pumpkins il suo master in musica.