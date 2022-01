Quando Veronica Yvette Bennett, conosciuta come Ronnie Spector (1943-2022), incide il mini album She talks to rainbows insieme all’amico Joey Ramone è il 1999. Ha 56 anni ed è considerata una sopravvissuta del rock’n’roll, in altre parole un rudere. Come Tina Turner (più vecchia di lei di pochi anni) anche Spector è stata una pioniera del rock, anche lei è stata sposata con un uomo violento, il produttore Phil Spector che la scoprì all’inizio degli anni sessanta, la segregò e la sottopose a indicibili violenze fisiche e psicologiche. A differenza di Tina Turner Ronnie Spector non ha mai avuto un grande rilancio commerciale negli anni ottanta, la sua storia non è diventata una rassicurante parabola motivazionale, un best seller del New York Times, un film di Hollywood e un musical di successo.

Gli amici che hanno cercato di tirarla su, di ridarle una parvenza di carriera quando era considerata un rottame non erano David Bowie e Mick Jagger, ma i punk newyorchesi Joey Ramone e Johnny Thunders. Forse Spector non aveva la stessa stoffa di Tina Turner, la stessa volontà, la stessa sete di rivalsa. In ogni caso si è ritrovata a incarnare e a vivere fino in fondo uno dei miti fondativi del rock: quello del loser, del perdente, dello spiantato a cui è andato tutto storto.

Le Ronettes, il girl group prodotto da Phil Spector, erano state uno dei più grandi successi statunitensi dei primi anni sessanta e hanno avuto una grande influenza, anche se abbastanza sotterranea, nello sviluppo del suono e della sensibilità punk rock. Ronnie è la prima “bad girl” del rock ’n’ roll: gonne cortissime, tanto mascara, un’appartenenza etnica poco riconoscibile (ha origini cherokee, afroamericane e irlandesi) e un perenne sguardo di sfida negli occhi. Ma è la sua voce a renderla unica: è la voce di una bambina che è stata costretta a diventare adulta in fretta, una voce fragile e dura allo stesso tempo, certo non vellutata come quella di Darlene Love, la cantante che il suo futuro marito aveva scelto per guidare il girl group The Crystals. La voce di Ronnie però era fatta per il wall of sound, il grande “muro del suono” che Phil Spector stava mettendo a punto in quegli anni. Come ha notato il giornalista Alexis Petridis, nel suo recente ricordo di Ronnie Spector sul Guardian, “c’è qualcosa d’immediatamente riconoscibile nella sua voce, una combinazione di ruvidezza delinquenziale e di tenerezza, un vibrato unico, una forza grezza mai addomesticata. Non importa quanto fossero densi o impervi gli arrangiamenti di Phil Spector, la voce di Ronnie Spector arrivava sempre”.