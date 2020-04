Coronavirus: le ultime notizie

Le notizie di stamattina

I tempi dell’isolamento

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto che prolunga le misure di distanziamento sociale fino al 13 aprile. “Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive”, ha spiegato Conte in conferenza stampa, chiarendo comunque che la “fase 2” di allentamento delle restrizioni potrebbe iniziare più tardi del 14 aprile (Ansa). Le misure Restano in vigore dunque tutti i blocchi alle attività produttive non essenziali e le restrizioni alle libertà di movimento, cui si aggiunge il divieto per le società sportive di programmare allenamenti. Quanto alle uscite famigliari, Conte ha spiegato che il governo “non ha autorizzato l’ora del passeggio coi bambini” (Corriere).

L’enorme confusione sulla passeggiate (HuffPost).

Curva del dolore Secondo i dati della Protezione civile, ieri si sono registrati 4.782 nuovi contagi, 729 in più del giorno prima, mentre le vittime sono state 727, 110 in meno (Repubblica). Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli si è scusato per l’invio erroneo ai medici di migliaia di mascherine generiche e non sicure (Il manifesto).

Le elaborazioni dell’Istat mostrano che i decessi a marzo sono aumentati del 30 per cento rispetto all’anno scorso, e più che raddoppiati nella provincia di Bergamo (La Stampa).

Al lavoro Gli esperti del comitato tecnico scientifico della Protezione civile hanno deciso di avviare uno studio su un campione della popolazione per trovare gli immuni (Repubblica). Ossigeno per l’economia Il 3 aprile dovrebbe vedere la luce un nuovo decreto del governo per garantire liquidità alle imprese, liberando risorse per almeno 500 miliardi di euro. Lo ha annunciato il premier incontrando le opposizioni, cui ha assicurato un confronto crescente sulle misure anti-crisi (Avvenire). Voto rinviato Il governo ha ufficializzato il rinvio all’autunno delle elezioni regionali in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia (Fanpage).

Il pasticcio dell’Inps

Nel primo giorno di disponibilità del bonus da 600 euro, il sito Inps non ha retto al numero di accessi, mentre centinaia di richiedenti sono stati reindirizzati su pagine di altri utenti (Corriere). Dopo la chiusura forzata, il sito riaprirà con orari scaglionati per patronati o consulenti e cittadini (Il Sole 24 Ore). Il presidente dell’Istituto Pasquale Tridico, che ha denunciato un attacco hacker, ha garantito che tutte le richieste saranno regolarmente esaminate senza preferenze cronologiche (HuffPost).

Grosso grasso casino all’Inps (Il Foglio).

Europa cercasi

La Commissione europea ha annunciato - per ora senza dettagli su cifre e modalità - il varo di Safe, un piano di cassa integrazione Ue per sostenere le aziende e scongiurare licenziamenti nei paesi più colpiti dalla pandemia (EuNews). L’Italia continua a fare muro sull’uso del Mes, intanto, la Francia prova a mediare lanciando l’idea di un fondo “limitato nel tempo” per fare debito comune (Il Fatto Quotidiano).

“Scusateci, ora la Ue è con voi”, l’intervento della presidente della commissione Ue su Repubblica.

Qui Berlino Dopo i Verdi, anche la Spd si schiera a favore degli eurobond, mentre a chiedere uno slancio di solidarietà col sud d’Europa sono oggi anche da alcuni tra i maggiori intellettuali tedeschi (HuffPost). Il governo intanto ha deciso di prolungare il lockdown sino al 19 aprile (Bloomberg). Qui Madrid In Spagna continua ad aumentare la crescita dei contagi: con i 7.719 registrati ieri il conto dei casi sfonda quota centomila, mentre le vittime in un giorno sono state 864 (Adnkronos). A questo ritmo il sistema di terapia intensiva è a un passo dal collasso, avverte El Mundo. Not in my name All’indomani dell’entrata in vigore della “sospensione” democratica in Ungheria, il presidente del Ppe Donald Tusk ha invitato il gruppo europeo di centrodestra a espellere il partito di governo Fidesz (Euronews).

L’unica arma anti-Orban dell’Ue è il denaro (Economist).

Allerta globale

Il numero di contagi nel mondo si appresta ad arrivare a quota un milione, e quello delle vittime a quota 50mila. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus sottolineando il raddoppio dei decessi nell’ultima settimana (Rai News). Le “bugie” di Pechino Secondo un rapporto dell’intelligence americana, la Cina avrebbe mentito sulle cifre dell’impatto del virus nel paese, sia in termini di contagi che di vittime (Bloomberg). Scenari americani Secondo la task force della Casa Bianca, il numero delle vittime negli Usa, salito ieri a 4.669, potrebbe arrivare sino a quota 240mila (Ansa). “Ci aspettano due settimane terribili”, avverte il presidente Donald Trump (Ft), mentre il vice Mike Pence ammette che la situazione è molto simile a quella dell’Italia (Axios). A preoccupare i governatori, che stanno estendendo il lockdown, è anche il progressivo esaurimento degli stock di guanti e mascherine (Nyt). Agenda vuota L’Onu ha annunciato il rinvio al 2021 della Cop26, la conferenza internazionale sul clima in programma a Glasgow a novembre (Guardian). L’Arabia Saudita ha chiesto invece a tutti i fedeli musulmani di sospendere i piani di viaggio per l’haji, il pellegrinaggio alla Mecca e Medina previsto a luglio e agosto (Bbc). Occhio digitale Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin ha “aumentato le precauzioni” dopo il contagio di un medico che aveva incontrato la scorsa settimana. A Mosca sarà lanciata oggi l’app che consente di tracciare i contagiati, e presto ad ogni cittadino sarà assegnato un QR code da mostrare ad ogni spostamento (Reuters). Fake Covid Secondo un rapporto Ue, gruppi e account pro-russi e pro-cinesi hanno “aggiornato” la propria strategia, diffondendo notizie false sulla gestione europea della pandemia con l’obiettivo di indebolire l’Unione (Politico).

Sport

The show can’t go on L’All England Club ha ufficializzato la cancellazione dell’edizione 2020 di Wimbledon: non succedeva dal 1945. Il torneo si giocherà dal 28 giugno all’11 luglio 2021 (Reuters). Rebus date L’Uefa ha comunicato il rinvio di tutte le gare delle nazionali previste a giugno: la priorità va alla ripresa dei campionati, mentre le coppe europee potrebbero slittare all’estate (Corriere dello Sport). Secondo il presidente della Figc Gabriele Gravina per garantire la conclusione della stagione la Serie A potrebbe ripartire il 20 maggio (Gazzetta).