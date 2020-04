Coronavirus: le ultime notizie

Le notizie di stamattina

L’Unione ci riprova

La Commissione europea, scrive il Financial Times, sta studiando la proposta di un maxi fondo da 80 a 100 miliardi di euro per finanziare le iniziative che i paesi colpiti dall’emergenza coronavirus metteranno in campo per combattere l’aumento della disoccupazione. La proposta dovrebbe finire sul tavolo dell’eurogruppo della prossima settimana (Politico). Quali soluzioni? Sarebbero necessari da uno a tre anni per definire una nuova istituzione europea che possa emettere coronabond, ha detto il direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Klaus Regling, in un’intervista al Ft. Meglio, quindi, usare le istituzioni esistenti, come il Mes, suggerisce Regling. Dopo le critiche ricevute per la linea dura adottata contro i coronabond, il ministro delle finanze olandese, Wopke Hoekstra, ha ammesso la “mancanza di empatia” e si è detto a favore della solidarietà, pur rimanendo contrario ai coronabond (Politico). Cara Germania… In un’intervista all’emittente tedesca Ard, il presidente del consiglio Conte chiarisce la posizione italiana sugli eurobond, tema su cui la cancelliera Angela Merkel è contraria. Per Ard, l’emergenza sanitaria potrebbe diventare una crisi del debito italiano. Conte rassicura che i cittadini tedeschi non pagheranno il debito italiano e chiede un “modello europeo” per la gestione dell’emergenza (Milano Finanza).

Ue a fuoco lento (Huffington Post).

Le misure d’aprile Il 1 aprile il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontrerà i leader delle opposizioni, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani (Rai News). Tra i temi, il decreto di aprile per il sostegno all’economia, l’ipotesi di un reddito di emergenza (Linkiesta) e la proroga delle chiusure. Salvini vuole proporre dei “Bot di guerra”, titoli di stato a condizioni vantaggiose (la Repubblica). Il Sole 24 Ore scrive che le misure contenute nel decreto di aprile interesseranno una platea di circa 18 milioni di persone.

L’Italia sul “pianoro”

Per l’Istituto superiore di sanità siamo giunti a una fase di “plateau”, un pianoro in cui il picco dei contagi rimane stabile e da cui ora bisogna scendere (la Repubblica). La curva epidemica al livello nazionale ha segnato ieri un ulteriore rallentamento per quanto riguarda l’incremento giorno su giorno: +3,9 per cento contro il +4,1 per cento di lunedì (Il Sole 24 Ore). Il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia è di 105.792. Di questi, 12.428 persone sono morte e 15.729 sono guarite. Attualmente sono 77.635 i positivi (Corriere della Sera).

Intervistato dal Corriere della Sera, il responsabile della Protezione civile Angelo Borrelli invita a non abbassare la guardia.

È risultata positiva la presidente della corte costituzionale Marta Cartabia (Corriere della Sera).

A passeggio Una nuova circolare consente a un genitore accompagnato dal figlio minore di fare una passeggiata breve e nelle vicinanze dell’abitazione. Per l’assessore regionale al welfare della Lombardia Giulio Gallera, si tratta di “follia” e di un “atto gravissimo” che rischia di vanificare gli sforzi passati (Corriere della Sera). Operativo È stato inaugurato il nuovo ospedale alla Fiera di Milano, costruito in dieci giorni grazie a 21 milioni di euro donati da privati. A regime avrà 200 letti di terapia intensiva, 200 medici e 500 infermieri (Agi). I dispositivi L’Italia ha acquistato 300 milioni di mascherine che verranno distribuite secondo un criterio concordato con le regioni, per garantire la trasparenza, ha detto il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri (Rai News).

La beffa delle mascherine: l’Italia raggiungerà l’autosufficienza in fatto di mascherine a pandemia finita (la Repubblica).

Test L’Iss sta valutando di effettuare test di ricerca degli anticorpi su un campione della popolazione per capire chi è immunizzato (Corriere della Sera). Data driven La ministra per l’innovazione Paola Pisano ha chiamato una task force di esperti per valutare soluzioni basate sui dati per la “gestione dell’emergenza sanitaria, economica e sociale”. Tra le ipotesi, un’app per tracciare gli spostamenti (Huffington Post). Notte prima degli esami Il piano maturità è sul tavolo della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: nessun bocciato e nessun esame scritto (la Repubblica).

Nel mondo

Secondo l’ultimo aggiornamento della John Hopkins University, sono oltre 850 mila i casi positivi di coronavirus nel mondo e più di 42mila le vittime. Epicentro statunitense Il bilancio negli Stati Uniti è sempre più drammatico. Il numero di casi positivi ha superato i 160 mila e il numero dei decessi i tremila (Cnn). L’epicentro dell’emergenza rimane New York (Ap). Le vittime statunitensi potrebbero essere tra centomila e 240mila, rivela un modello epidemiologico (Nyt). Gli Usa pianificano di costruire centinaia di ospedali temporanei (Reuters).

L’intermediario delle mascherine (Reuters).

Dottori americani senza protezioni (Nyt).

Epicentro spagnolo La Spagna ha vissuto il giorno più nero, con 849 vittime nelle ultime 24 ore. Le infezioni sono cresciute dell’11 per cento dal 30 marzo. In Spagna 8.189 persone sono morte, 94.417 sono risultate positive al coronavirus e 19.259 sono guarite (El País). In Europa La Francia conta 52.128 casi positivi e 3.523 decessi, di cui 499 nelle ultime 24 ore, con un aumento del 17 per cento (France24). Nel Regno Unito 381 persone sono morte in un giorno, per un totale di 1.789 decessi e 25.150 casi positivi. Tra le vittime, anche un ragazzo di 13 anni (The Guardian). Senza eccezioni In Belgio una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere risultata positiva al Covid-19. È la vittima più giovane in Europa (Independent). Segnali precoci Una ricerca danese ha trovato tracce del Covid-19 nei sistemi fognari di una città prima che fossero riportati casi positivi all’infezione (Bloomberg). Da mano a mano Il medico che la scorsa settimana ha accompagnato il presidente russo Vladimir Putin in una visita a un ospedale è risultato positivo all’infezione (Reuters). Casi sommersi Sorgono dubbi sulla Corea del Nord, che afferma di non avere casi di coronavirus. Isolata e sottoposta a sanzioni, la Corea del Nord potrebbe non essere preparata ad affrontare un’emergenza sanitaria, scrive il New York Times. Oltre le sanzioni Germania e Francia hanno concluso un accordo commerciale con l’Iran che permetterà loro di inviare materiale medico a Teheran aggirando le sanzioni statunitensi (Politico). Trump rinvia la riscossione dei dazi ad alcuni paesi per 90 giorni, ma il piano non comprende l’Europa e la Cina (Reuters).