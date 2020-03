Andrea Fasoli non sa come raccogliere i suoi prodotti. Dai suoi campi in provincia di Verona, l’imprenditore lancia il grido di allarme di un settore che sta subendo pesantemente i contraccolpi della crisi. Il nuovo coronavirus blocca le persone, chiude le frontiere, impedisce i movimenti. I braccianti stagionali che in questo periodo vengono in Italia soprattutto dall’Europa dell’est sono rimasti a casa, lasciando le aziende senza manodopera. Fasoli coltiva una primizia del suo territorio: l’asparago bianco di Mambrotta. Per le sue caratteristiche, il prodotto dev’essere raccolto a mano con un coltello particolare. E richiede il lavoro di tanti braccianti. “Ogni anno per i miei dodici ettari impiego 25 operai agricoli, tutti romeni. Vengono qui per il periodo della raccolta, da adesso fino alla fine di maggio. Quest’anno sono solo in cinque, arrivati prima che chiudessero le frontiere”. Risultato: gli asparagi sono pronti, ma Fasoli non ha abbastanza forza lavoro per raccoglierli. “Oggi ci stiamo arrangiando con i miei familiari e i pochi operai che sono arrivati. Ma non so quanto potremo andare avanti. Probabilmente dovremo lasciare i prodotti a marcire nel campo”. Il caso di Fasoli è solo uno dei tanti in giro per l’Italia: secondo le stime della Coldiretti, quest’anno mancheranno all’appello 370mila lavoratori che arrivano ogni anno dall’estero, principalmente da Romania, Bulgaria e Polonia. “Noi siamo una specie di avamposto perché raccogliamo per primi. Oggi sono gli asparagi, ma domani mancheranno le persone per raccogliere la frutta, per i seminativi, per tutte le colture. E allora sarà davvero la fame”, aggiunge Fasoli sconsolato. L’intera filiera a rischio

Il quadro è fosco e potrebbe ulteriormente peggiorare, anche per il possibile stop di altri anelli della catena produttiva. “Il rischio è che tra un mese saremo fermi”, osserva Giuseppe De Filippo, responsabile della cooperativa ortofrutticola Futuragri di Foggia, che lavora e commercializza asparagi, cavolfiori, broccoletti, pomodori e meloni provenienti dai circa duemila ettari delle aziende associate. “Oltre al problema della manodopera nei campi, c’è quello dei capannoni di confezionamento. Noi adottiamo tutti gli standard di sicurezza e manteniamo le distanze necessarie, ma se un lavoratore risulta positivo al virus, i nostri magazzini giustamente vengono fatti chiudere. Anche se qui in Puglia abbiamo molti meno contagi rispetto al nord, statisticamente temo che succederà”.

Il settore della produzione agricola sta subendo danni rilevanti. Se finora è riuscito a garantire l’approvvigionamento alimentare, sconta un calo di fatturato enorme, determinato da una serie di fattori: la ristorazione che si è fermata, il calo della richiesta di prodotti freschi da parte di consumatori più propensi a fare scorte e ad acquistare prodotti secchi, e la totale chiusura di interi settori, come quello florovivaistico o quello degli agriturismi. Il decreto “cura Italia” ha previsto alcune misure in favore del comparto: 100 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole o ittiche che hanno dovuto sospendere le attività, 100 milioni di accesso al credito, l’anticipo dei contributi della Politica agricola comune (Pac), l’aumento del Fondo indigenti di 50 milioni di euro per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari. Ma lo spettro all’orizzonte è davvero spaventoso e ci riguarda tutti: è quello di un paese in cui non si riesce più a produrre il cibo per mancanza di lavoratori. Mai come in questo periodo di crisi emerge un dato incontrovertibile: il made in Italy agroalimentare si regge in gran parte sulla manodopera straniera. Che oggi non riesce a venire.

