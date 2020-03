Coronavirus: le ultime notizie

Le notizie di stamattina

Restiamo (ancora) a casa Il governo sta lavorando a una proroga oltre il 3 aprile delle misure restrittive, previste dal decreto del 9 marzo: l’idea è mantenerle in vigore almeno fino al 18 aprile (Il Sole 24 Ore). Poi, se l’andamento dei contagi da coronavirus lo consentirà, potrebbe cominciare una riapertura a tappe (Corriere). Il ministro della salute Roberto Speranza ha confermato che le misure di contenimento saranno comunque in vigore almeno fino a Pasqua (Repubblica).

Il governo valuta l’incremento dell’indennizzo per gli autonomi e un mini reddito per i lavoratori in nero (Corriere).

Più guarigioni In Italia sono stati superati i centomila casi di Covid-19, compresi morti e guariti. Secondo i dati della Protezione civile, le persone al momento positive sono 75.528 e i morti sono 11.591, 812 in più rispetto a domenica. Le guarigioni, però, sono state 1.590 in un giorno: il dato più alto dall’inizio dell’emergenza sanitaria (Repubblica). Contagi zero? Nel periodo fra il 5 e il 16 maggio ci potrebbe essere l’azzeramento dei nuovi casi in Italia: è la previsione pubblicata dall’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza, basata sui dati della Protezione civile (Corriere). Positivi, ma a spasso Domenica sono state denunciate 50 persone positive al coronavirus per aver violato la quarantena (Corriere). “I malati con sintomi lievi dovrebbero stare in isolamento in strutture ad hoc, non a casa”, suggeriscono alcuni specialistici cinesi (Bloomberg).

Gli errori da evitare: l’esperienza italiana analizzata dalla Harvard Business Review.

Caro Donald Il premier Giuseppe Conte ha parlato a telefono con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha confermato che gli Usa invieranno all’Italia aiuti sanitari per cento milioni di dollari (Corriere).

Fronte americano La proroga Trump ha annunciato che negli Usa le misure di contenimento della diffusione del virus resteranno in vigore fino al 30 aprile perché “il picco dei decessi si avrà tra due settimane” (Nyt). Centomila vittime Secondo il presidente Usa se le vittime causate dal coronavirus negli Stati Uniti non supereranno centomila “potremo dire di aver fatto un lavoro molto buono” (Guardian).

Bollettino globale Le vittime del Covid-19 sono oltre 35 mila nel mondo, 25 mila delle quali in Europa. La Spagna, con settemila nuovi contagiati in un giorno, ha superato la Cina per numero di contagi ed è diventato il terzo Paese più colpito dopo Usa e Italia con 87.956 casi (Reuters). Pieni poteri Il Parlamento ungherese ha approvato una legge che permette al governo del primo ministro Viktor Orbán di governare per decreto, senza ricorrere all’approvazione del Parlamento senza limiti di tempo, giustificandola con la necessità di gestire in maniera più efficace la diffusione del coronavirus (Politico).

I leader cederanno i loro nuovi poteri una volta finita l’emergenza? (Nyt).

Alla ricerca di un vaccino Johnson & Johnson ha annunciato che inizierà i test clinici sull’uomo del suo vaccino sperimentale per il Covid-19 entro settembre e potrà produrre risultati clinici entro la fine del 2020 (Reuters). In Italia, invece, sono partiti in Italia i test preclinici di cinque vaccini contro il coronavirus dall’azienda biotech Takis (Ansa).

L’Europa discute Restano ancora lontane le posizioni in Europa sugli strumenti per affrontare la crisi economica che si accompagna a quella del coronavirus. Il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, apre ai coronabond e il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni si dice ottimista su un accordo: “Bisogna lavorare sugli obiettivi, ma la mutualizzazione del debito non passerà mai” (Repubblica). Per la Germania, però, “la questione è come sostenere il credito e per questo c’è il Mes”. Il piano di Conte Secondo La Stampa, il premier italiano punta su un piano di ricostruzione dell’economia europea, con obiettivi condivisi per investire su sanità, imprese e ambiente, per convincere i “falchi” ad approvare uno strumento di condivisione del debito. Agenda L’Eurogruppo si riunirà il prossimo 7 aprile per discutere delle proposte economiche da mettere in campo (Ansa).

Sport Un anno dopo Il Comitato olimpico internazionale ha annunciato che le Olimpiadi di Tokyo 2020, posticipate a causa del coronavirus, inizieranno il 23 luglio 2021 e finiranno l’8 agosto 2021 (Gazzetta).