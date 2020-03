Coronavirus: le ultime notizie

Usa in affanno

I contagiati da coronavirus in tutto il mondo sono più di 707mila con oltre 33.500 decessi (Ft). Gli Usa contano oltre 135mila casi e 2.400 morti. Ma il capo dell’istituto per le malattie infettive Anthony Fauci ha detto che le vittime americane potrebbero arrivare a 200mila, con un totale di milioni di contagiati (Ap).

A oltranza Secondo il presidente Donald Trump se l’amministrazione riuscisse a contenere l’infezione fino a non superare le 100mila vittime “avremmo fatto un gran bel lavoro” (Guardian). Il picco potrebbe arrivare tra un paio di settimane, ha affermato, annunciando l’estensione delle misure di distanziamento sociale almeno fino al 30 aprile (Bbc).

Situazione d’emergenza In particolare difficoltà è lo stato di New York con quasi 60mila casi e oltre 1.000 morti. Sia il governatore Andrew Cuomo sia il sindaco Bill De Blasio hanno sottolineato l’emergenza legata alla mancanza di materiale sanitario (Nyt). Dopo che la Casa Bianca ha escluso una chiusura totale, il Centro per il controllo delle malattie infettive ha chiesto di ridurre all’essenziale gli spostamenti da e verso lo Stato di New York, il New Jersey e il Connecticut (Cnbc).

Grande Fratello Il governo americano ha iniziato a tracciare gli spostamenti dei cittadini monitorando i loro smartphone per provare a fronteggiare l’epidemia (Wsj)

• Le due settimane che hanno cambiato gli Usa (Cnn).

Fronte europeo

Blocco prolungato La numero due della sanità britannica Jenny Harries ha detto che potrebbero servire sei mesi per tornare alla normalità e rimuovere le restrizioni imposte (Guardian). E in una lettera ai cittadini il premier Boris Johnson ha ammesso che “le cose andranno ancora peggio prima che possano migliorare” (Bbc). Intanto i decessi nel paese sono ormai 1.228, con un incremento di 209 casi in un solo giorno. In totale i positivi hanno superato quota 19.500 (The Independent).

Crescita inarrestabile In Spagna i contagi sono saliti quasi a 79mila e i decessi oltre quota 6.500. In una sola giornata sono stati registrati altri 838 morti. Il governo spagnolo ha approvato la chiusura di tutte le attività produttive nel paese, eccezion fatta per le filiere essenziali (El Mundo). L‘“ibernazione” costerà almeno 4 punti di Pil, pari a 49 miliardi di euro, calcola El País.

Tragedia tedesca Il ministro delle finanze dell’Assia Thomas Schäfer si è tolto la vita: a spingerlo sarebbero stati lo stress e i timori causati dalla pandemia nel land tedesco (Dw). I contagiati in tutto il paese sono saliti ad oltre 52.500 con 369 morti (Reuters).

Sulla stessa barca Il Portogallo ha deciso di concedere il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati che ne avevano fatto richiesta prima del 18 marzo, in modo da garantire loro accesso alle cure e ai servizi durante l’emergenza coronavirus (Repubblica).

Bollettino italiano

Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, in Italia i soggetti positivi sono aumentati di 3.815 unità e hanno toccato quota 73.880. Il numero dei decessi è salito a 10.779, con un incremento di 756 casi. I guariti in una giornata sono cresciuti di 646, portando il totale a 13.030. Dall’inizio dell’epidemia si contano 97.689 persone contagiate (RaiNews 24).

• Come rallenta il tasso di crescita dei contagiati (Corriere).

• Il piano anti-pandemia andato in tilt (La Stampa).

• La mappa per visualizzare il crollo degli spostamenti in Italia (Repubblica).

In prima linea È salito a oltre 4mila il conto degli infermieri contagiati, mentre in quasi 9.500 hanno risposto al bando della Protezione civile per 500 nuovi posti (Ansa). Intanto sono arrivati in Italia 30 tra infermieri e medici albanesi destinati a dare supporto agli Spedali Civili di Brescia (Adnkronos). “Non dimentichiamo l’Italia che ci ha aiutato”: il discorso del premier albanese Edi Rama (Repubblica).

Sguardo ottimista L’assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera ha detto che la regione potrebbe aver già superato il suo picco, dopo aver comunicato gli ultimi dati che parlano di 1.592 contagiati in più rispetto al giorno precedente e con 416 nuovi decessi in 24 ore (Adnkronos).

Restrizioni prolungate Parlando a Sky TG24 il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ha confermato che le misure restrittive verranno prorogate oltre la data del 3 aprile, aggiungendo che si sta lavorando per superare la crisi legata alla mancanza di mascherine con un maxi ordine alla Cina. Una cauta riapertura a scaglioni potrebbe avvenire dopo la metà di aprile. Ma sul Corriere Matteo Renzi chiede ancora di riaprire le aziende.

Soldi in arrivo Un’ordinanza della Protezione civile ha fissato i criteri per la ripartizione dei 400 milioni di euro destinati ai comuni per affrontare l’emergenza alimentare attraverso l’emissione dei buoni spesa (Il Sole 24 Ore). A Roma sono andati circa 15 milioni, meno del 4 per cento del totale, a Milano invece 7, 3 milioni, l’1,8 per cento del totale (Corriere).

Piani B Secondo Silvio Berlusconi, intervistato da Repubblica in quarantena a Nizza, “la competenza e l’autorevolezza di Mario Draghi sarebbero utili per far ripartire l’Italia”. Dalle colonne de La Stampa il sindaco di Milano Beppe Sala chiede invece “una nuova Costituente”: riforme di alto profilo e smantellamento della burocrazia per uscire dalla crisi.

Dal mondo

Fuga di massa L’imposizione del lockdown a livello nazionale con appena 4 ore di preavviso ha portato centinaia di migliaia di indiani ad abbandonare New Delhi per ritornare nei propri villaggi d’origine (Nyt). Il premier Narendra Modi ha chiesto scusa per l’impatto delle misure su milioni di poveri: “Non c’è altro modo per fermare il virus” (Bbc)

Alzare la guardia Mentre la Cina è impegnata a evitare una nuova ondata di infezioni causata da casi provenienti dall’esterno del paese (Reuters), stanno emergendo dubbi sul conteggio ufficiale delle vittime a Wuhan (Il Sole 24 Ore).

Continente in bilico L’Africa si trova in un momento decisivo per evitare che la diffusione del virus possa provocare una catastrofe umanitaria ed economica, scrive il Financial Times. Intanto è stato imposto il lockdown a Lagos, capitale della Nigeria che conta 20 milioni di abitanti (Cnbc).

Senza pace Anche la Siria ha registrato la sua prima vittima causata da Covid-19. Ora il timore è che l’epidemia possa prendere piede nel paese (Reuters).

Sport

Tutto fermo “Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico” ha dichiarato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che oggi estenderà il blocco anche agli allenamenti (Gazzetta). Verso la cancellazione anche il torneo di tennis di Wimbledon, mentre il Roland Garros verrà rinviato (Eurosport).