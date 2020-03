Secondo i dati diffusi il 21 marzo 2020 dalla protezione civile in Italia le persone attualmente positive sono 42.681, 4.821 in più rispetto al 20 marzo. Dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 53.578, compresi i morti (793 in più rispetto al 20 marzo, 4.825 in totale) e i guariti (943 in più rispetto al 20 marzo, 6.072 in totale).