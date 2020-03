La paura del coronavirus nel campo profughi più grande d’Europa

Dopo la firma dell’accordo sui migranti stipulato da Bruxelles con Ankara , tutti quelli arrivati a Lesbo a partire dal 20 marzo 2016 dovevano essere rinchiusi nell’hotspot, in attesa di stabilire se dovessero essere rimandati indietro in Turchia, considerato un paese terzo sicuro, nonostante di fatto Ankara non riconosca la convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 per la maggior parte delle nazionalità e non garantisca protezione ai rifugiati.

A distanza di un anno, nel 2016, con le sue alte recinzioni sovrastate da corone di filo spinato e i suoi muri, è diventata l’immagine più emblematica delle nuove regole per l’identificazione dei richiedenti asilo, imposte alla Grecia e all’Italia dall’Unione europea: il cosiddetto approccio hotspot. Le nuove norme prevedevano che tutti i richiedenti asilo fossero rinchiusi in un regime di detenzione amministrativa, dietro le sbarre. Unica colpa: non avere documenti regolari. Anche i bambini subivano lo stesso trattamento , per essere identificati e accedere alle procedure l’asilo.

In quattro anni, in base all’accordo sono state rimandate in Turchia dalla Grecia circa duemila persone, mentre il campo greco si è popolato di ventimila persone, sei volte di più di quelle preventivate. Nel frattempo, il nuovo governo conservatore greco ha interrotto tutti i trasferimenti verso la terraferma, ha approvato una nuova legge sull’asilo in vigore dal 1 gennaio 2020, che introduce ulteriori limiti e dal 1 marzo ha sospeso per un mese il diritto di asilo nel paese, per rispondere alla minaccia del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan di aprire le frontiere.

Una specie di città

Il centro era stato pensato per ospitare meno di tremila persone, che sarebbero dovute restarci per pochi mesi. Ma lentamente è andato espandendosi, nonostante le rivolte e gli incendi dovuti alle condizioni inumane del campo, soprattutto per quanto riguarda gli standard igienico-sanitari. Oggi Moria è il campo profughi più grande d’Europa, con le sue baracche, gli esercizi commerciali improvvisati lungo le stradine interne, le tende costruite sui terrazzamenti, tra gli alberi di ulivo e i cumuli di immondizia.

È una specie di città in costruzione, in cui è possibile riconoscere tutte le stratificazioni temporali, con i suoi quartieri: la jungle, l’olive grove, e i diversi settori classificati con i numeri. Non c’è soluzione di continuità tra il dentro e il fuori: buchi nelle recinzioni metalliche fanno sì che si possa entrare e uscire dal centro di detenzione, senza quasi neanche accorgersi di passare nella tendopoli, che dipende di fatto dai servizi dell’hotspot.

Il centro è un fortino, che però è attraversato da strade su cui sono spuntati esercizi commerciali, barbieri, banchetti di cibo, di vestiti usati, di materiale elettrico. Quando è stato costruito nel 2016, gli esercizi commerciali erano gestiti da ambulanti greci e sorgevano all’esterno della recinzione. I rinchiusi compravano cibo e altri beni passando i soldi attraverso le grate, ora i negozi sono gestiti dagli stessi ospiti del campo, che via via hanno aperto delle attività. È come se con il tempo e con l’aumentare della densità abitativa, il centro di detenzione si fosse trasformato in una città provvisoria fatta di tende-baracche e di ambulanti.